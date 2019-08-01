شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العراقى يبحث مع أمين عام مجلس الوزراء تفعيل آليات اللجنة العليا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير الدكتور أحمد نايف الدليمى، سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الأمين العام لمجلس الوزراء عاطف عبدالفتاح، بحضور مدير المراسم لرئاسة الوزراء أبو الفضل عباس، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصرى.

وبحث الدليمى - بحسب بيان صحفى للسفارة العراقية فى القاهرة - الجانبان سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتحقيق آفاق التعاون المشترك على كافة الصُعد وضرورة تفعيل آليات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة التى من المؤمل عقدها قريباً، فضلاً عن عقد الاجتماع الرباعى الذي سيضم وزراء التجارة والنقل والبترول في بغداد بنهاية شهر أغسطس الجارى.

وأكد السفير العراقى خلال اللقاء على ضرورة تبادل الزيارات وإثرائها بين البلدين الشقيقين وتقديم التسهيلات اللازمة فيما يخص إصدار تأشيرات الدخول الى الأراضي المصرية ومنح الإقامات للوافدين العراقيين من شريحة الطلبة بُغية إكمال دراستهم دون معوقات.

Advertisements

ومن جانبه أكد أمين عام مجلس الوزراء على أهمية العلاقات التي تربط البلدين وضرورة تفعيل أوجه التعاون على كافة المستويات، مشيراً الى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية على ضرورة تقديم التسهيلات للعراقيين الوافدين في المطارات وفي منح الإقامات أيضاً، وأكد على ضرورة عقد اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة في شهر سبتمبر المقبل.

وفي نهاية اللقاء حمَّل الأمين العام لمجلس الوزراء المصرى تحياته إلى نظيره العراقي حميد نعيم الغزّى، مُتمنياً لحكومة وشعب العراق المزيد من التقدم والازدهار، ومؤكداً على حرص حكومة وشعب مصر على الوقوف مع العراق الشقيق في كل المواقف الداعمة لوحدته وأمنه واستقراره.