شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة:عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة" و"المدينة" تستقبل 15269 حاجاً مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البعثة الطبية للحج ان عياداتها استقبلت حتى صباح اليوم الخميس، 15269 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 12408 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 2861 حالة في المدينة المنورة، لافته إلى دخول 31 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 11 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 20 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 17 حالة بمستشفيات السعودية، بإجمالي عدد 41 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يومياً " صباحا ومساء" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، حيث قام أمس بتنظيم 68 ندوة توعوية، وإجراء 103 زيارة لغرف الحجاج لرفع وعيهم الصحي، استفاد منها 2489 حاجا مصريا.

وفى ذات السياق قام الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى، المشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، مساء أمس الأربعاء، بجولة تفقدية على العيادات لمتابعة سير العمل، حيث استمرت الجولة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

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وأكد" قنديل" أنه تم خلال المرور مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة العيادات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات، والتأكد من تواجدهم بمحل عملهم، مشيدا بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات، مؤكدا توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات، موضحا ان جميع العيادات تعمل على مدار ال 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار " قنديل" إلي أن نسبة رضاء المترددين على العيادات وصل إلي 98% ، وذلك من خلال نموذج إستطلاع الرأي والذي يتم توزيعه لأول مرة هذا العام على كافة العيادات يوميا "صباحا ومساء"، بهدف الوصول إلى رضاء الحجاج عن الخدمة الطبية المقدمة، وتحسين وتطوير الخدمة الصحية لهم.