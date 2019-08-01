شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعقد ندوات للتوعية في هيها والعزازية بالشرقية استعدادا لموسم قش الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بالشرقية، مجموعة من الأنشطة الخاصة بالتوعية في مجال الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية قش الأرز، استعدادا لموسم حصاد محصول الأرز لهذا العام ومواجهة نوبات تلوث الهواء.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم تنظيم ندوتين بمركز شباب ههيا والوحدة المحلية بالعزازية بمنيا القمح، بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الشرقية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

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تضمنت الندوتان موضوعات حول ضرورة الابتعاد عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية لما له من أضرار بالغة على الصحة والبيئة، كما تناولت اسبل الاستفادة من قش الأرز في إقامة مشاريع تنموية للشباب والمزارعين.



