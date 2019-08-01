شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالخطوط الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق ،والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة ،وفد من رئاسة مجلس الوزراء ممثلاً في العميد أحمد فاضل ومى أحمد ناجى وذلك لمتابعة تفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (314) لسنة 2017 والخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .

وقام الوفد بتدريب مجموعة من العاملين على كيفيه استقبال الشكاوى وتسجيل جميع الشكاوى وارسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة كما يتم التواصل مع قيادات الجهات الحكومية المعنية لفحص الشكوى ليتم إخطار المواطن بنتيجة فحص الشكوى والإجراء المتخذ عليها بمعرفة الجهة المختصة وتلك الخطوة النهائية بالشكوى وتسمى مرحلة الإغلاق .

وأكدت شركة المترو أنه سوف تتواجد مجموعة العمل ( استعلامات المترو ) بالمحطات الرئيسية (.الشهداء _ انور السادات _ جمال عبدالناصر _ العتبة _ العباسية )

يأتى ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء برقم (1855) لسنة 2017 بأن ترتبط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ويتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد على مستوى جميع هذه الجهات لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية .

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ومن جانبه أكد الفضالى وصبره أهتمامهم وحرصهم الدائم على متابعة شكاوى المواطنين موجهين الجهات المختصة بحلها فورا مع إخطار المواطنين بإزالة سبب الشكوى لتقديم أفضل خدمة ممكنة تليق بهذا المرفق الحيوي والهام.

ولفت الفضالى أن هناك عدة وسائل تواصل تتبعها شركة المترو مع جمهور الركاب لاستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات منها تفعيل الخط الساخن الذى يعمل طوال ال24 ساعه على هاتف رقم 16048 كذلك من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الصفحة الرسمية لمترو القاهرة . ومن خلال وخدمة الواتس اب 01221116048 مؤكدين على أن دورة العمل تبدأ بمراجعة محتوى الشكوى وتوجيهها إلى الجهه المختصة يليها مرحلة التحقق وإعادة الإتصال بالشاكى لتأكيد مضمون الشكوى ثم العمل على إزالة اسباب الشكوى والتواصل مع الشاكى مره أخرى لإبلاغه بإزالة الشكوى نهائياً .

ووجه الفضالى وصبره خالص الشكر الى وفد رئاسة الوزراء لحرص الدولة الدائم على متابعة شكاوى المواطنين وفحصها والعمل على ازالتها فوراً . . مؤكدين على ضرورة حسن التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه التعاون والمساعدة فى إستقبال الشكاوى .

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ترد على استفسارات المواطنين عبر الخط الساخن "16528.



