شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 10 نصائح لشراء الاضحية ولا يجوز ذبح العجول الأقل من 400 كجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، إنه استعداد لعيد الأضحى، وطبقا للقرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 والذى ينص على لايجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين مالم يصل وزنها الى 400 كجم ولا يسرى ذلك على عجول البقر المستوردة بغرض الذبيح وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وينشر" اليوم السابع "، تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية الذى يتضمن النصائح والإرشادات الواجب اتباعها عند شراء اضحية عيد الأضحى المبارك.

أولا نصائح عند شراء خروف العيد

لا تشترى خروف العيد من الباعة المتجولين

الشراء من الاماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص .

افحص الشكل الخارجى ( الظاهرى) :

تأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة .

انتقى الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل ( مطأطأ الرأس ) أو الراقد و يلاحظ اثناء حركة الخروف ان قوائمه سليمة و لا يوجد عرج ظاهر .

انتبه الا تكون هناك افرازات ظاهرة من الفم أو الانف .

افحص العينان بحيث تكون لامعة نظيفة وليس بها افرازات أو احمرار .

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افحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس و نظيف.

فحص اسنان الخروف اللبنية و يفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الاسنان الدائمة.

اضغط بيدك على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه .

الامتلاء غير الطبيعى – غش بالملح

اعرف حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد و محاولة الامساك بعظام الظهر ( المنطقة القطنية) و معرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم و كذلك فحص الفخذ و تقدير حجم اللحم .

ارفع لية الخروف لمعرفة حجمها ( يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف) و ملاحظة فتحة الشرج و القوائم الخلفية و خلوهما من آثار الاسهال .

ثانيا نصائح عند شراء الماشية :-

تطبق الشروط الواردة عند شراء خروف العيد ماعدا السن فانه طبقا للقرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 والذى ينص على لايجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين مالم يصل وزنها الى 400 كجم ولايسرى ذلك على عجول البقر المستوردة بغرض الذبيح وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية .