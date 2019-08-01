شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى : أسئلة التاريخ سهلة ومن المنهج والان مع تفاصيل الخبر

وأكد الطالب أحمد عبد الفتاح بلجنة مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية للغات بالسيدة زينب، أن الأسئلة من المنهج واعتمدت فى جزء منها على الفهم خاصة أسئلة الاختيار من متعدد كما أن الإجابات فى الأسئلة المقالية قليلة وواضحة.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى طلاب الصف الأول الثانوى العام، من أداء امتحان التاريخ باختبارات الدور الثانى، مؤكدين سهولة الأسئلة.

وتعقد الامتحانات فى المدارس الثانوى ورقيا ويعتبر العدد الذى يؤدى الامتحانات محدودا نظرا لقبول تظلمات إعداد كبيرة على نتيجة امتحان مايو الإلكترونى، مما أدى إلى نجاح كثير من الطلبة وعدم حاجتهم لدخول امتحان الفرصة الثانية.

وتعتبر امتحانات الفرصة الثانية إلزامية على الطلاب الذين لم يحققوا نسبة النجاح المقررة فى اختبار مايو الماضى، وهى 50% من مجموع المادة وبالتالى تم منحهم فرصة امتحان يوليو الجارى للتعويض على أن يبقى اى طالب لم يدخل امتحان الدور الثانى للاعادة العام المقبل.