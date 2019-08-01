شكرا لقرائتكم خبر عن بداية شهر ذي الحجة تحددها المحكمة العليا بالسعودية مساء اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم الخميس هلال شهر ذى الحجة لعام 1440 هجريا، بعد صلاة المغرب، لتحديد بداية شهر ذي الحجة ،كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك،ومن ثم الإعلان عن موعد عيد الاضحى المبارك.

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كما دعت المحكمة العليا فى السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس ،كما دعت من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

وجاء في بيان للمحكمة العليا : "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".