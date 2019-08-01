شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن:انتظام صرف معاشات أغسطس من منافذ التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انتظام صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد قرت صرف معاشات شهر أغسطس اعتباراً من اليوم الخميس، لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية ، صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم 5 أغسطس.

كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم 5 بدلاً من يوم 10 من الشهر الجارى، لتزامن موعد الصرف مع أجازة عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشى لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف.