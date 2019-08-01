أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: تفويج ١٢٣٥ حاجا اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بالتضامن: تفويج ١٢٣٥ حاجا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد الموجود رئيس البعثة القومية للحج والعمرة، أن اليوم الخميس، سيشهد تفويج ١٢٣٥ حاجا منهم ٦٩١حاجا إلى مكة المكرمة من محافظات القاهرة والجيزة والمؤسسة والجمعيات المركزية وبنك ناصر والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة، وتفويج ٥٤٤ حاجا للمدينة المنورة من محافظة القليوبية والإسكندرية، إضافة إلى تفويج ٣٩٩ حاجا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وأكد أن حالة الحجاج مطمئنة وأن هناك ٣ حالات بالمستشفيات وهى لحجاج من الشرقية والمنوفية ويتلقون الرعاية بمستشفيات النور والملك فهد حيث يعانون من غيبوبة كبدية وتركيب شريحة بالمفصل والأخيرة قسطرة بالقلب ويتم متابعتها للاطمئنان على تلقيها الرعاية الطبية بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة لحاج من محافظة الدقهلية.

وتواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والبالغ عددها 12 ألف حاج وتقديم كافة الخدمات لهم.

وأكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن حالة الحجيج مطمئنة ويتلقون الرعاية الكاملة، ويجري الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.