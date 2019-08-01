أخبار مصر | تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمحطات المترو الرئيسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمحطات المترو الرئيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، وفد من رئاسة مجلس الوزراء ممثلاً في العميد أحمد فاضل والأستاذة مى أحمد ناجى وذلك لمتابعة تفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (٣١٤) لسنة ٢٠١٧ والخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

قام الوفد بتدريب مجموعة من العاملين على كيفية استقبال الشكاوى وتسجيل جميع الشكاوى وارسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة كما يتم التواصل مع قيادات الجهات الحكومية المعنية لفحص الشكوى ليتم إخطار المواطن بنتيجة فحص الشكوى والإجراء المتخذ عليها بمعرفة الجهة المختصة وتلك الخطوة النهائية بالشكوى وتسمى مرحلة الإغلاق.

وسوف تتواجد مجموعه العمل ( استعلامات المترو ) بالمحطات الرئيسية (الشهداء _ انور السادات _ جمال عبدالناصر _ العتبة _ العباسية).

يأتى ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء برقم (١٨٥٥) لسنة ٢٠١٧ بأن ترتبط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ويتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد على مستوى جميع هذه الجهات لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية .

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ومن جانبهما أكدا الفضالى وصبرة حرصهما الدائم على متابعة شكاوى المواطنين موجهين الجهات المختصة بحلها فورا مع إخطار المواطنين بإزالة سبب الشكوى لتقديم أفضل خدمة ممكنة تليق بهذا المرفق الحيوي والهام

وتمت الإشارة الى أن هناك عدة وسائل تواصل تتبعها شركة المترو مع جمهور الركاب لاستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات منها تفعيل الخط الساخن الذى يعمل طوال ال24 ساعه على هاتف رقم 16048 كذلك من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الصفحة الرسمية لمترو القاهرة.

ومن خلال وخدمة الواتس اب ٠١٢٢١١١٦٠٤٨، مؤكدين على أن دورة العمل تبدأ بمراجعة محتوى الشكوى وتوجيهها إلى الجهه المختصة يليها مرحلة التحقق وإعادة الإتصال بالشاكى لتأكيد مضمون الشكوى ثم العمل على إزالة اسباب الشكوى والتواصل مع الشاكى مره أخرى لإبلاغه بإزالة الشكوى نهائياً.

ووجها الفضالى وصبره خالص الشكر الى وفد رئاسة الوزراء لحرص الدولة الدائم على متابعة شكاوى المواطنين وفحصها والعمل على ازالتها فوراً، مؤكدين على ضرورة حسن التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه التعاون والمساعدة فى إستقبال الشكاوى.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ترد على استفسارات المواطنين عبر الخط الساخن "16528".