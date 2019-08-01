أخبار مصر | الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تطلق برنامج "حج البدل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية تطلق برنامج "حج البدل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، بسويسرا،في بيان لها اليوم الخميس، عن فتح باب الحجز في برنامج "حج البدل" لعام 1440هجرية - 2019 ميلادية، وذلك للراغبين في التحجيج عن الغير.

وأكدت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في بيانها أنها خصصت نخبة من حفاظ القرآن الكريم والدعاة والأئمة من أوروبا ومكة المكرمة والمدينة المنورة، للقيام بآداء مناسك الحج عن الغير وفقا للسنة النبوية الصحيحة، مشيرة إلي أنه سيتم منح شهادة التحجيج للمتبرع ممهوره بخاتم الهيئة.

ويمكن للراغبين في التسجيل فى برنامج " حج البدل" مراسلة الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية عبر البريد الإلكتروني : [email protected] أو من خلال الواتس آب علي الرقم التالي : 0041762937929

جدير بالذكر أن "حج البدل" يعتبر أحد أبرز المشروعات التكافلية الذي يقدم خدمة أداء ركن أساسي من أركان الإسلام، لأناس فارقوا الحياة دون أدائه، أو أن ظروفهم الصحية القهرية والمستمرة تحول دون وصولهم إلى المشاعر المقدسة.