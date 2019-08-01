أخبار مصر | التضامن: "حياة كريمة" تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: "حياة كريمة" تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تحقق حياة كريمة.

وأشارت إلى أن "حياة كريمة" تعمل على التصدى للفقر متعدد الأبعاد بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين فى التعليم والصحة والسكن والبيئة والعمل، موضحة يتم ذلك من خلال ربط قواعد البيانات وميكنة منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية وتنفيذ الربط الشبكي مع كلا من الرقابة الادارية للتأكد من درجة استحقاق المواطنين لمزايا الحماية الاجتماعية.

وأفادت الوزارة بأن المباردة تستهدف أيضا تعظيم التعاون بين مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في القرى، وإتاحة فرص عمل للشباب في القرى في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، كما انها تعمل على التركيز على بناء الانسان ومشاركة المجتمعات المحلية في التنمية وإعلاء قيمة الوطن.

وأشارت إلى أن معايير اختيار القرى الفقيرة تتم على الآتي:

- نسبة الفقر. Advertisements - سوء أحوال شبكات الطرق الداخلية.

- ضعف المرافق من شبكات المياه والصرف.

- محدودية كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية.

- انخفاض نسبة التعليم بالقرية.

- وجود جمعيات أهلية شريكة نشطة.