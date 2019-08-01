شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن مشروع تنفيذ خط المياة الناقل المغذي لمدينة ناصر (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رقم 1688 لسنة 2019 والخاص برئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروع تنفيذ خط المياة الناقل المغذي لمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط من أعمال المنفعة العامة. وللاطلاع على نص القرار:

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