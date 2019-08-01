شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر ، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018. Advertisements وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 14 أبريل 2019. ونشر القرار في الجريدة الرسمية. ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال أفريقيا ، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و 600 ألف يورو.

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