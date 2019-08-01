شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين مهمين للرئيس السيسي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارين جمهوريين يحملان رقمي 10 و338 لسنة 2019.

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وينص القرار الأول على الموافقة على اتفاق تمويل مع المفوضية الأوروبية بشأن برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018، بينما نص القرار الثاني على تخصيص قطع أراضي من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالسويس، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح الخميس، وفيما يلي نص القرارين: