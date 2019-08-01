شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتبرع بنصف مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرع فضيلة الإمام الأكبر الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، بنصف مليون جنيه من قيمة جائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد، التي منحت له نتيجة لجهوده العالمية في نشر السلام والعمل على تحقيق الأخوة الإنسانية، إلى صندوق "تحيا مصر".

وأشاد شيخ الأزهر خلال تبرعه بالإنجازات التي حققها الصندوق خلال فترة قصيرة من إنشائه، من خلال العديد من المشاريع التي شملت تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.