شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: السيسي يوافق علي تأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ورئيس الاتحاد الزراعيين الأفارقة تحت التأسيس والأمين العام المساعد اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق علي تأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، موجها الشكر للرئيس على استجابته لرغبة أبنائه الزراعيين للالتحام مع اخوانهم الأفارقة، استمرارا لنهج الرئيس الذي أعاد مصر لأفريقيا وأعاد أفريقيا لحضن مصر بعد أن فرقت بينهما مسافة غياب مصر عن الوسط الأفريقي لسنوات وعقود طويلة.

وقال خليفة، في رسالته إنه «بمزيد من التقدير يتعهد الزراعيون بتنفيذ كل ما وجه به الرئيس لهم بتنفيذ المؤتمر التأسيسي للزراعيين الأفارقة قبل نهاية هذا العام ليضم كل من له صلة بالزراعة الأفريقية من المهندسين إلى الفلاحين، وكذلك تنفيذ عدة شبكات تضم المجتمع المدني الأفريقي والمرأة الريفية والشباب الريفي الأفريقي والقطاع الخاص الزراعي الأفريقي والمعاهد والمراكز البحثية الزراعية الأفريقية والإعلام الزراعي والريفي الأفريقي».

وأضاف: «كما يتعهد الزراعيون بتبادل الخبرات المصرية الأفريقية في كل مجالات التنمية الزراعية المستدامة خاصة الزراعة النظيفة والممارسات الزراعية الجيدة، وأن تكون الشبكات الأربع التي كونها اتحاد الزراعيين الأفارقة تحت التأسيس هي آلية فعالة لنقل حداثة الزراعة للدول الأفريقية وربط القطاعات الزراعية المصرية المعنية بأقرانها في أفريقيا وتشمل شبكة المستثمرين الزراعيين الأفارقة وشبكة المهندسين الزراعيين الأفارقة وشبكة الخبراء والباحثين الزراعيين وشبكة المجتمع المدني الأفريقي وتشمل اتحادات المرأة الريفية والشباب الريفي والتعاونيات الزراعية الأفريقية والجمعيات التطوعية الريفية الأفريقية».