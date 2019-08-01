شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عيد الاضحى المبارك فلكيا ..الحسابات تؤكد الاحد 11 اغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوالى 9 أيام تقريبا باتت تفصلنا عن موعد عيد الاضحى المبارك ، بعدما كشفت الحسابات الفلكية ، أن الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى فلكيا.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء معهد الفلك، أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجرى الحالى ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل.

وولد هلال شهر ذى الحجة لعام 1440 سيولد فى تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذى القعدة الحالى (يوم الرؤية)".

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الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، فيما سيبقى الهلال الجديد فى سماء باقى محافظات مصر لمدد تتراوح ما بين (31 و33) دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.

ويكون بذلك يوم غدا الجمعة (2 أغسطس المقبل) هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا فلكيا، وتكون وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس فلكيا، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يؤكد الأحد 11 أغسطس فلكيا.