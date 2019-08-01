شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر، والموقع فى بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018. وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 أبريل 2019. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية. ويمول هذا الإجراء من صندوق الاتحاد الأوروبى الائتمانى لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين فى منطقة شمال أفريقيا، بتكلفة إجمالية 63 مليونا و 600 ألف يورو.

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