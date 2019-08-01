شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار جزئيا بحدائق القبة وإصابة 3 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح اللواء محمد سالم رئيس حى حدائق القبة، أن الإنهيار نتيجة أعمال حفر برخصة فى العقار رقم 15 الخليل إبراهيم، ويتكون العقار المنهار من ارضي و3 ادوار، والإنهيار كان فى الجزء الخلفى للعقار.
وأضاف رئيس الحى، أن العقار المنهار عبارة عن حوائط حاملة و أسقف خرسانية وأسفر عن 3 أشخاص مصابين، وتم نقلهم الى مستشفى الزهراء الجامعى.
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