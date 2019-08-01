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انهيار عقار جزئيا بحدائق القبة وإصابة 3 أشخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار فى الساعات الأولى من صباح اليوم، العقار رقم 13 شارع الخليل إبراهيم بحى حدائق القبة شمال القاهرة، جزئيا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وأوضح اللواء محمد سالم رئيس حى حدائق القبة، أن الإنهيار نتيجة أعمال حفر برخصة فى العقار رقم 15 الخليل إبراهيم، ويتكون العقار المنهار من ارضي و3 ادوار، والإنهيار كان فى الجزء الخلفى للعقار.

وأضاف رئيس الحى، أن العقار المنهار عبارة عن حوائط حاملة و أسقف خرسانية وأسفر عن 3 أشخاص مصابين، وتم نقلهم الى مستشفى الزهراء الجامعى.

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