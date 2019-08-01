شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: لا تعديل فى مواعيد عمل الخطوط الثلاثة طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة المترو إنه لا تعديل فى مواعيد خطوط المترو الثلاثة طوال أيام العيد، حيث سيبدأ التشغيل اليومى من الساعة الخامسة والنصف صباحا ويستمر حتى الواحدة من صباح اليوم التالى، وأن العمل مستمر فى العيد بجداول التشغيل الطبيعية مع الاستعداد بقطارات إضافية يتم الدفع بها فى حالة وجود زحام على أرصفة المحطات.
وأضافت شركة المترو أن العمل مستمر بشكل طبيعى طوال أيام العيد حيث تم إلغاء الأجازات لكافة طوائف التشغيل فى العيد، مع استمرار خدمات تلقى شكاوى الركاب عبر الخط الساخن 16048 وعبر الأرقام المخصصة لخدمة الواتس آب ( 01221116048 - 01021778887 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة.
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