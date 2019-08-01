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التعليم تضبط شخصا بلجنة الدبلومات بالغربية يؤدى الامتحان بدلاً من طالب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم الأربعاء الموافق  31 يوليو 2019 طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

 

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وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات ولكنها لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها  اكتشاف وجود شخص بلجنة بمحافظة الغربية يقوم بتأدية الامتحان بدلاً من طالب ولا يوجد معه إثبات شخصية وتم التحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة واستدعاء الشئون القانونية والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

 

وتفقد الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات والأستاذ هشام جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية (الدور الثاني) بلجان محافظة البحر الأحمر للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان، وأشادوا بحسن سير الامتحانات.

 

 

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