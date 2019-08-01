شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخارج: المؤتمر الدولى السابع للشباب تدشين لعصر جديد للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بهجت العبيدى الكاتب المصرى المقيم بالنمسا، مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج، إن المصريين بالخارج حرصوا على المتابعة لفعاليات مؤتمر الشباب السابع الذى أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف العبيدى ، أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتشهد فعاليات المؤتمر الدولى السابع للشباب، له دلالة خاصة وواضحة، وهو يمثل تدشين لعصر جديد للدولة المصرية الفتية، فالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل رمزا لنقلة نوعية هائلة في مصر، كما أن الشباب يمثلون أمل الأمة، كما يمثلون الفكر المصري الجديد المبتكر.

وأكد العبيدى، أن الحوار المباشر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين شباب مصر المشارك في هذا المؤتمر والذي يمثل الجيل الجديد للعقلية المصرية، أظهر تواصلا هائلا بين أجيال مصر المختلفة، كما أوضح تقدير الرئيس لطموحات الشباب، التي هي طموحات الشعب المصري، والتي تتفوق عليها طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يسابق الزمن لينقل مصر إلى قلب الحضارة الحديثة.

وقال إن مؤتمر الشباب أصبح يمثل حالة مصرية فريدة، وأنه يعد أحد الابتكارات المصرية الخاصة، وينسب مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منذ يومه الأول في تولي مسؤولية البلاد أعلن أنه يؤمن إيمانا راسخا بشباب مصر وقدرتهم على تحمل مسؤولية بناء دولة مصرية عصرية.

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وذكر بهجت العبيدي أن مؤتمر الشباب الذي يحرص على إقامته الرئيس يعد أحد أهم الفعاليات الكبرى التي يتمنى كل شباب مصر المشاركة فيها، يتضح ذلك في عدد الشباب الذي يتقدم من خلال التقديم الإليكتروني ليحظوا بشرف المشاركة في هذا الحدث الهام، وهو أحد أهم الفعاليات لأنه أصبح النافذة التي من خلالها يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي - ليس بالشباب فحسب - بل بكل أبناء الشعب المصري الذين يحرصون على الاستماع إلى الرئيس.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لعددٍ من النماذج الواعدة من الشباب الأفريقى إنما يعكس حرص الرئيس على تشجيع المتميزين من شباب مصر والقارة الأفريقية.

وأشاد بهجت العبيدي بالتنظيم الرائع للمؤتمر، مؤكدا أن هذا التنظيم يؤكد قدرة مصر على إقامة أهم وأكبر الفعاليات، وهو امتداد لروعة التنظيم التي شاهدها العالم في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت هذا الشهر بمصر وشهد بروعتها كل دول العالم.