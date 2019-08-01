بالصور.. توقف الحركة أعلى محور أكتوبر بعد إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة بأخرى "ميني باص" تابع لدار المعارف، بطريق المحور القادم من أكتوبر بطريقه لميدان التحرير مما أدى إلى توقف حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق المحور بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ودفعت الإدارة بأوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.