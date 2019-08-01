شكرا لقرائتكم خبر عن 8 رؤساء يصلون نواكشوط للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأربعاء، رؤساء كل من السنغال ومالي والنيجر وغنيا بيساو والكونغو وتشاد وغامبيا وغينيا؛ للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.

استقبل الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز، في مطار أم التونسي، كلا من الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا والسنغالي ماكي صال والتشادي إدريس ديبي اتنو ورئيس النيجر ايسوفو محمادو والجامبي آداما بارو ورئيس غينيا آلفا كوندي والكونغو دنيس ساسونغيسو وغينيا بيساو جوزي ماريو فاز.

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ووصل مطار نواكشوط الدولي الفريق أول صدقي صبحي، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، على رأس وفد مصري ليمثل الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفالية، وسعد الدين العثماني، رئيس الوزراء المغربي على رأس وفد مغربي للمشاركة في الحفل، ووفد عماني برئاسة وزير العدل الشيخ عبدالملك بن عبدالله.

كما وصل نواكشوط وفد إماراتي برئاسة وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، مساء الأربعاء، لتمثيل بلاده في حفل التنصيب، ووفد إسباني برئاسة وزير الخارجية الإسباني، جوزيف بوليرل فونتل.

كما وصل نواكشوط، مساء الأربعاء، على رأس وفد كويتي صاحب السمو الشيخ فهد سعد العبدالله السالم الصباح، المستشار في ديوان أمير دولة الكويت، وكذلك رئيس الوزراء الجزائري، نورد الين بدوي، على رأس وفد جزائري.