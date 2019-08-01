وفد من وزارة الرى يزور السودان وإثيوبيا لاستكمال مفاوضات سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من وزارة الموارد المائية والرى السودان فى إطار جولة تشمل دولتى السودان وإثيوبيا، لبحث استكمال التشاور بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبى. والتقى الوفد المهندس صلاح أحمد محمد إبراهيم المكلف بإدارة وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء السودانية بالخرطوم، وتناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ فضلا عن مواصلة واستكمال التشاور بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وعرض الوفد رؤية مصر ووجهة نظرها فى هذا الشأن.

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