شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تطوير أسواق ورصف شوارع بالزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، أن الفترة المقبلة ستشهد التعاقد على البدء فى عدد من المشاريع داخل الحى، منها تطوير كوبرى المشاة بعبود مع انشاء اتجاه اخر للكوبرى ليكون مزدوج الاتجاهين.

وأضاف رئيس حى الزاوية الحمراء، أنه سيتم رصف وإنارة منطقة الأميرية البلد من الداخل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تطوير مدرسة السادات الإبتدائية بمساكن الضباط ومدرسة القنطره شرق بشارع الشركات، وتطوير مكتبى صحة "مكتب الصحة بالقصيرين ومكتب الصحة بالزاوية الحمراء" بشارع مصطفى كامل مع العاشر.

وتابع: سيتم إنشاء صرف صحى كامل بمنطقه الحوض العجوز، ورصف وإنارة مجموعة كبيرة من الشوارع الترابية، وتطوير سوق منشية الجمل وسوق عبود "ب"، وذلك بالتعاون مع المنحة الفرنسية.