حدث ليلاً| السيسي: لن نستعين بمدرب أجنبي للمنتخب و9 تكليفات للحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام النسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب، إن مصر لن تستعين بمدرب أجنبي للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد الإقليمي، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي شرق خان يونس على نقاط تمركز للمقاومة الفلسطينية.

"النتيجة واحدة".. السيسي: لن نستعين بمدربين أجانب للمنتخب الوطني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا.

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"التنفيذ فورًا".. 9 تكليفات من السيسي للحكومة في ختام مؤتمر الشباب

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من التكليفات للحكومة المصرية، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، الأربعاء.

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"السكة الحديد" تنفي رفع أسعار تذاكر القطارات

أكد المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات.

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السيسي يُكرم منتخب شباب اليد.. ووعد باحتفال خاص بالرئاسة

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب، الأربعاء، وذلك بعد حصولهم على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب.

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"المواطن بطل المعركة".. نص كلمة السيسي بختام مؤتمر الشباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركتنا المقدسة للبقاء والبناء.

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مصطفى الفقي: الشباب المشاركون في المؤتمر الوطني السابع من المتفوقين دراسيًّا

أشاد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، بفعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن الشباب المشاركين في المؤتمر من المتفوقين دراسيًّا.

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جوجل تكتشف 6 ثغرات أمنية في "آيفون".. إحداها مازالت فعالة

اكتشف باحثون أمنيون في شركة جوجل الأمريكية عن 6 ثغرات أمنية في نظام تشغيل شركة أبل "آي أو إس"، والعاملة به هواتف "آيفون".

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على رأسها نقابة الفلاحين.. رئيس "زراعة النواب" يكشف أجندة اللجنة بدور الانعقاد الخامس

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قال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن أجندة اللجنة بدور الانعقاد الخامس والأخير، تتضمن عددًا كبيرًا من الملفات المهمة.

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"سامة وقاتلة".. خبير حياة برية يكشف 6 أنواع للثعابين في مصر (صور)

يعاني حي التجمع الخامس بمحافظة القاهرة من خلل بيئي، أدى إلى ظهور ثعبان طريشة بإحدى المناطق الجديدة ذات الظهير الصحراوي ما آثار الهلع بالمنطقة.

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محافظة القاهرة: 3 مصابين في انهيار عقار حدائق القبة

أعلنت محافظة القاهرة أن العقار المنهار في دير الملاك بمنطقة حدائق القبة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى الزهراء الجامعي.

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سكاي نيوز: الجيش الإسرائيلي يقصف شرق خان يونس بالمدفعية

أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بقذائف مدفعية نقطة رصد عسكرية لحماس شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الخميس.

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بولتون: واشنطن ستمدد الإعفاءات المرتبطة بعقوبات البرنامج النووي الإيراني

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن بلاده ستمدد الإعفاءات المرتبطة بعقوبات البرنامج النووي الإيراني لمدة 90 يوما.

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أول رد من وزير خارجية إيران بعد عقوبات أمريكا: شكرًا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه لا تستهدف شخصه بل بصفته وزيرا لخارجية إيران.

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الكشف عن تسجيل لرئيس أمريكي سابق وصف فيه الأفارقة بالقرود

نشرت موقع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، مقطعا صوتيًا لمحادثة مسجلة وصف فيها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان الأفارقة بأنهم "قرود".

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إيران تعترف بإجراء تجارب مؤخرا على إطلاق صاروخ متوسط المدى

اعترفت إيران - الأربعاء - بإجراء تجارب على إطلاق صاروخ متوسط المدى في الأسبوع الماضي.

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البيت الأبيض يشيد بمفاوضات التجاره مع الصين ويصفها بالبناءة

أشادت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام ، اليوم الأربعاء، بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووصفتها بالبناءة، موضحة أن الطرفين سيجتمعان في مطلع شهر سبتمبر المقبل لمناقشة حل للمنازعات التجارية التي دامت لأشهر.

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