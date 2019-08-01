شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 1 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدء صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة العبد، اجتماعا بشأن موسم الحج لهذا العام، لبحث الترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها الوزارات المعنية لتقديم أعلي مستوى من الخدمة لحجيج هذه الرحلة المقدسة.

تطلق مصلحة الضرائب المصرية، خدمات مركز الاتصالات المتكامل الذي يغطي جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات من خلال مركز موحد ورقم واحد «16395»، وكذلك من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ..

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ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، احتفالية بمرور 1050 عامًا على إنشاء مدينة القاهرة تحت عنوان «القاهرة بوابة الشرق وقبلة الرحالة والمستشرقين»، وذلك بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

يُقام حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني بقصر المؤتمرات «المرابطون» بالعاصمة الموريتانية «نواكشوط» بحضور عدد من رؤساء الدول وكبار مسؤولي الدول الصديقة.

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعًا بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية «فيينا»؛ لاعتماد تعيين المدير العام للوكالة، يحضره سفراء ومندوبو الدول الأعضاء لبحث الجوانب الإدارية في الوكالة بعد وفاة يوكيا أمانو المدير العام السابق في 22 يوليو الجاري.

عقد جلسة برلمانية عامة في كوريا الجنوبية؛ للتصويت على مشروع قانون زيادة الموازنة والقرارات البرلمانية التي تدين حظر اليابان لصادراتها عن كوريا الجنوبية وانتهاك المجال الجوي من قبل الصين وروسيا.