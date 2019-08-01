شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. ماذا تفعل إذا شاهدت ثعبان لتتجنب لدغته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الثعابين بكافة أنواعها مُسالمة فى الأساس، ولا تبدأ فى الهجوم على البشر إلا حال شعورها بالخطر، أو للدفاع عن نفسها.

وأوضح شرف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كيفية التعامل مع الثعبان فى حال رؤيتك له، قائلا:

1- لابد من الانسحاب بهدوء من المكان الذى ظهر فيه الثعبان، بخطوات صغيرة وبطيئة.

2- تجنب أى تحرك سريع، لأنه قد يعتبره تهديدا لحياته، ومن ثم يبدأ الهجوم عليك.

Advertisements

3- تجنب التعامل معه بأى شكل، وتركه، وبدوره سينسحب من المكان، أن كان غير مناسب أو متوفر به عوامل تساعده على البقاء.

4- فى المنازل الريفية، لابد من التأكد من عدم وجود قوارض أولا بأول، والتخلص من المخلفات، والقش، لأنها بيئة تناسب تلك الزواحف.

5- فى حالة اختفائه، لابد من معالجة أى شقوق فى الحوائط أو أى ممر قد يسمح للثعابين بالدخول للمنزل.

6- الثعابين تكره الروائح النفاذة مثل الشيح والثوم، والتى تصيب جهازها العصبى بتهيج، وبالتالى تؤدى إلى انسحابها.

7-وجود حيوانات آليفة مثل القطط أو الكلاب بالمنزل، تخفض من فرص ظهورها.