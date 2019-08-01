شكرا لقرائتكم خبر عن شروط تحمل الأكاديمية المهنية للمعلمين رسوم حصول المدرسين على الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط تحمل الأكاديمية المهنية للمعلمين الرسوم الدراسية الخاصة بالمعلمين الذين يتقدمون للحصول على درجات الماجيستير والدكتوراه فى التالى:

1- أن تكون الدراسة للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراه تقتضيها مصلحة العمل.

2 - أن يتم الترشح من جهة العمل الرسمية وموافقة الأكاديمية المهنية للمعلمين.

3 - أن تكون الجهة المانحة للشهادة من الجهات المبرم معها اتفاق بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

4 - ألا تزيد مدة الدراسة التى تغطيها الرسوم عن سنتين بالنسبة للدبلومة و4 بالنسبة الماجيستير و6 بالنسبة للدكتوراه.

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5 - أن تدفع المصروفات الدراسية مجمعة وفق طلبات من الجامعة ترسل إلى الأكاديمية ويتم فحصها للتأكد من تطابق الشروط فى المرشحين.

6- أن يلتزم العضو بقضاء مدة مماثلة للمدة التى قضاها فى الدراسة لخدمة جهة العمل الأصلية أو مجلة أخرى تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفقا لاحتياجات العمل.

7- فى حالة عدم حصول العضو على الدرجة العلمية أو تم شطبه من الجامعة يتحمل تكاليف الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين أو الوزارة أو جهة العمل الرسمية.

8- يشترط للصرف على الدارس وسداد المصروفات صدور قرار من السلطة المختصة.

9- عند الترشح للدراسات العليا يوقع الدارس على طلب سداد المصروفات الدراسية من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

10 - فى حالة سفر العضو للخارج أو حصوله على إجازة بدون مرتب دون قضاء مدة مماثلة فى جهة عمله الأصلية يلتزم برد المبلغ المصروفات الدراسية والرسوم التى دفعتها الأكاديمية المهنية للمعلمين.