الأرصاد تعلن انخفاضًا تدريجيًا في الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم حار على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية والغربية، لافتًا إلى درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ37 درجة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن درجات الحرارة بداية من اليوم الخميس تبدأ في التراجع تدريجيًا حتى السبت المقبل، وتتراوح بين 35 درجة و36 درجة على القاهرة و39 على شمال الصعيد، بينما تتراوح على المناطق الشمالية بين 31 درجة وحتى 32 درجة.

وتابع: "رغم انخفاض درجات الحرارة إلا أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة، خاصة على السواحل الشمالية والغربية، والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد"، لافتًا إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة من صفات شهري يوليو وأغسطس.​