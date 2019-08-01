أخبار مصر | بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الخميس.. تعرف على كواليس درجات الحرارة في محافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الخميس.. تعرف على كواليس درجات الحرارة في محافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 31

السلوم 22 32

سيوة 23 37

بورسعيد 26 32

دمياط 25 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 23 37

السويس 24 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 37

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نخل 20 38

نويبع 28 38

طابا 28 36

كاترين 19 33

الطور 26 35

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 38

المنيا 23 39

أسيوط 24 40

سوهاج 25 41

قنا 26 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 43

أبوسمبل 25 42

الوادى الجديد 24 43

شلاتين 29 41

ابو رماد 27 38

حلايب 30 36

رأس حدربة 29 35