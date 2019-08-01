أخبار مصر | الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات ومتابعة تنفيذ توجيهات وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمؤتمر الشباب فى نسخته السابعة.

وتضمنت توصيات رئيس الجمهورية، تكليف الحكومة وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربى والإفريقى للتوسع فى تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة.

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وتكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة،على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد.

وقيام الحكومة بتبنى العمل على المشروع الحضارى لمنطقة رأس التين، المقدم من الشباب خلال الؤتمر، مع التأكيد على أهمية قيام المطورين العقاريينبتنفيذ هذا المشروع.