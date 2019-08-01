شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سفير أذربيجان في القاهرة، تورال رضاييف، الأربعاء، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ.

تناول اللقاء العلاقات المميزة بين البلدين وسبل تنميتها في عدد من المجالات، وأبدى السفير تطلع بلاده لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أذربيجان.

أكد المحافظ تطور العلاقات بين البلدين خاصة في المجال السياحى، داعيًا السفير للاشتراك في حفل تكريم القيادات الشرطية الجديدة، ثم أهداه درع المحافظة.