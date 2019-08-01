اليوم.. بدء صرف معاشات شهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أغسطس المقبل، اعتبارًا من اليوم الخميس أول أغسطس، لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضافت الوزيرة أنه تقرر صرف جميع المعاشات المُحوَّلة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، يوم الإثنين المقبل، فى حين أنه تقرر تقديم صرف المعاشات المُحوَّلة على البنوك ليصبح الإثنين المقبل، بدلاً من 10 أغسطس، لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم، والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.