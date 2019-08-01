بعد تداولها.. استجابة سريعة من رئيس "مصر العليا للكهرباء" بشأن محول الحجيرات بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

في استجابة سريعة على صورة تم تداولها، أمس، على بعض صفحات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" بشأن محول كهربائي متهالك يمثل خطورة بالغة على حياة الموطنين بقرية الحجيرات بمحافظة قنا، وجه المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع مسؤولي كهرباء قطاع توزيع بقنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المحول المتهالك بآخر جديد.

ووجه رئيس الشركة أيضًا باستبدال جميع الأسلاك العارية بأخرى معزولة لتأمين حياة المواطنين بصفة عامة منعًا لحدوث أية أضرار تمثل خطورة على حياة المواطنين.

شدد أبو وردة، في تصريحاته لمصراوي، على ضرورة قيام كل قيادة ومسؤول بشتى أرجاء الشركة بدوره على أكمل وجه، مؤكدًا أنه لا مجال ولا وقت لأي متقاعس وهدفنا إحساس المواطن البسيط بتغير جذري في الخدمات الكهربائية المقدمة له.​