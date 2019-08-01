على رأسها نقابة الفلاحين.. رئيس "زراعة النواب" يكشف أجندة اللجنة بدور الانعقاد الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن أجندة اللجنة بدور الانعقاد الخامس والأخير، تتضمن عددًا كبيرًا من الملفات المهمة، منها التشريعات التى تصب فى إطار الاهتمام بملف الزراعة وفى مقدمتها إقرار قانون الرى الجديد، بالإضافة الى تفعيل الزارعات التعاقدية، وتوفير الأسمدة، ووضع آلية للتصدى لظاهرة بيع المبيدات الزراعية المغشوشة.

وأضاف الشعيني، في تصريح لمصراوي، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين، الذي تتم مراجعته حاليًا لإحالته إلى الجلسة العامة للمجلس، موضحًا أنه من المتوقع إقراراه خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.

وتابع بأن ذلك القانون يهدف إلى إنشاء كيان رسمي يحمي الفلاح، والاهتمام بصحة المزارعين، وذلك من خلال إنشاء مستشفى لهم تكون معنية بتقدم الخدمات الطبية لهم بالإضافة كافة المواطنين، كما ستكون تلك النقابة شرية في اى قرار متعلق بالزراعة.

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وأشار إلى أن هناك عدد من الأولويات على أجندة اللجنة منها توفير الأسمدة، والكارت الذكي للفلاح، والمقننات المائية، وتسعير المحاصيل.

وأكد أن اللجنة حرصت خلال أدوار الانعقاد السابقة على مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالفلاح ومشاكل الزراعة، وذلك في حضور التنفيذيين للخروج بتوصيات ملزمة لحل هذه المشاكل، حيث ناقشت الكثير من طلبات الإحاطة المتعلقة بتسعير المحاصيل الزراعية والاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، ومشكلة تقنين وضع اليد، والمقننات المائية، والدورة الزراعية، وتطوير منظومة الري.

وتابع أيضًا بأن اللجنة أجرت زيارتين ميدانيتين إلى مطروح والدقهلية، لتفقد أوضاع الزراعة بهما. ​