شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: نقلة نوعية شاملة في الصحة التعليم قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن المرحلة القادمة بالمدينة ستشهد نقلة نوعية شاملة في مجالي التعليم والصحة، وإنه من المقرر الانتهاء من تحديث وتطوير عدد كبير من المدارس والمستشفيات، فضلًا عن افتتاح 30 مدرسة جديدة في مختلف المراحل التعليمية.

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أضاف المحافظ، خلال احتفالية المحافظة بعيدها القومي، مساء الأربعاء، أن أعمال جمع القمامة لن تتمكن من جمع القمامة لأكثر من 3 أو 4 مرات يوميا، مطالبا المواطنين بالالتزام بمواعيد محددة لإلقاء القمامة لاستعادة الرونق الجمالي والحضاري لعروس البحر المتوسط.

أشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به المواطن في القضاء على الفساد ومحاربته، مؤكدا أن التزام المواطن خلال أداء عمله يعود على الوطن بالنفع والخير.

تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من المتميزين بمختلف إدارات وقطاعات المحافظة، إضافة إلى عروض فنية قدمتها الفرق التابعة لفرع ثقافة المحافظة.