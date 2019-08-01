شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يهنئ القيادات الأمنية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، القيادات الأمنية الجديدة، في مكتبه بشرم الشيخ، الأربعاء.

هنأ المحافظ اللواء محمد خريصة، لتعيينه مديرا لأمن جنوب سيناء، كما هنأ كل القيادات الأمنية التي تولت المسئولية متمنيا لهم التوفيق.

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طالب المحافظ القيادات الجديدة ببذل المزيد من الجهد خصوصا أن شرم الشيخ تستعد لانعقاد عدة مؤتمرات كبرى في الثلث الأخير من العام الجاري.

أشاد «فودة» بالقيادات الأمنية السابقة وقدم لهم الشكر لما بذلوه من جهد وتمنى لهم التوفيق في مواقعهم الجديدة، مشيدا بالدور الذي تقوم به الشرطة وتعاونها مع الأجهزة التنفيذية والشعبية وأهالي المحافظة والبدو.

قدم المحافظ درع المحافظة للواء محمد خريصة، مدير الأمن، واللواء مدحت السقا، مدير المباحث الجنائية سابقا؛ تقديرا لدوره البارز، كما قدم ميداليات المحافظة للقيادات الشرطية الجديدة.