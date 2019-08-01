شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن إرشاداتها لتسميد ورى العنب وتخزين المحصول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لحماية أشجار العنب من خلال حزمة ارشادية وتوصيات فنية خلال جمع الثمار وطرق التخزين وطرق وتسميد الأشجار.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة فى متابعة أشجار العنب، استمرار جمع باقى الأصناف، وإيقاف الرى مؤقتا بالنسبة للأصناف متوسطة النضج حتى موعد الجمع والنضج الفسيولوجى، وإجراء عملية قصف الأفرع النامية بالنسبة للأصناف المتوسطة أو متأخرة النضج بمعدل 5 سلاميات ابتداء من القمة وذلك فى المناطق الحارة لتقليل البخر من الأوراق.

وأضاف التقرير،أنه لابد من مقاومة الحشائش إما بالعزيق أو باستخدام المبيدات الموصى بها، موضحا أنه فى حالة التأخر فى جمع المحصول للأصناف المبكرة مثل ( البناتى والرومى الأحمر ) والرغبة فى التخزين على الأشجار ينصح باعتدال الرى وأن يكون على الحامى وإزالة الأفرع الثانوية المتجهة لقلب الشجرة والرش الكيماوى بالمبيدات للوقاية من أعفان الثمار.

وتابع التقرير، أن الأشجار التى تروى غمرا، بالإضافة إلى إضافة دفعة من التسميد الازوتى والبوتاسى بعد جمع المحصول وفى حالة الأراضى عالية الخصوبة والأشجار القوية والأصناف متاخرة النمو يتم تجنب إضافة أى أسمدة بعد جمع المحصول، وفى حالة الأراضى المستصلحة والفقيرة فى محتواها من العناصر الغذائية يتم إضافة 100 جم سلفات نشادر / شجرة اكبر من 3 سنوات دفعة واحدة، الأشجار التى تروى بالتنقيط يضاف 150 جم نترات نشادر + 50 جم سلفات بوتاسيوم لكل متر مكعب من ماء الرى ويكرر اسبوعيا حتى نهاية سبتمبر.