شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الأمراض المزمنة من الحجاج.. 4 إرشادات لتجنب المشاكل خلال تأدية المناسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى بعض النصائح للمرضى من حجاج الجمعيات الأهلية لاتباعها خلال تأدية مناسك الفريضة.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن إرشادات وزارة التضامن للمرضى من حجاج الجمعيات فى نقاط محددة.

1- يجب على مرضى الأمراض المزمنة الالتزام بتعاطى الأدوية الخاصة بهم فى مواعيدها وعدم الانسياق وراء الاعتقاد أنه أصبح معافيا ولن يحتاج إلى أى أدوية لأن ذلك الشعور مؤقت وسببه الفرحة برؤية الأماكن المباركة

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2- يجب الأخذ بالأسباب وتناول الأدوية لضمان دوام التمتع بتلك الأماكن وبكل المناسك.

3- لا يجب على المرضى التى تتداوى بمدرات البول أن توقف العلاج خشية عدم سهولة الذهاب لدورة المياه أثناء المناسك.

4- يكمن تناول أدوية مدرات البول بين صلاة الفجر وصلاة الظهر لأن تأثيرها يدوم لمدة ساعتين من استخدامها.