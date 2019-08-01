اعرف المحطة متعددة الأغراض المتسببة فى إقالة رئيس ميناء الإسكندرية × 12 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 12 معلومات كل ما تريد معرفته عن المحطة متعددة الأغراض المخطط إنشاؤها بميناء الإسكندرية والتى تسببت فى إقالة واستبعاد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية من منصبه. 1ـ المشروع سيقام على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية . 2ـ ستقام المحطة على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17.5 مترا. 2ـ ستكون طاقة التداول بالمحطة من 15 إلى 18 مليون طن سنويا. 4ـ سيكون بإمان المحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد. 5ـ إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار. Advertisements 6ـ وزارة النقل قررت إسناد تنفيذ هذا المشروع لإحدى شركات المقاولات المصرية. 7ـ المشروع سيكون مملوكة لهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى. 8ـ تم تأسيس شركة يملك فيها ميناء الإسكندرية 34% وتملك كلا من وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى 33% لإدارة وتشغيل المشورع والإشراف على تنفيذه. 9ـ الشركة المنشأة تحت اسم "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض" ستكون صاحبة حق امتيار إنشاء وإدارة هذا المشروع. 10ـ عقب تنفيذ هذا المشروع سيتم التعاقد مع شركة عالمية متخصصة فى إدارة محطات الموانئ لإدارة المشروع. 11ـ مخطط الإنتهاء من إنشاء هذا المشروع خلال 24 شهرا. 12ـ كان مخطط بدء أعمال تنفيذ هذا المشروع بداية يوليو الجارى لكن حتى الآن لم يتم تحديد المقاول الذى سيتولى أعمال تنفيذه.

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