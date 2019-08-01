انهيار عقار سكني بمنطقة حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي
انهار عقار سكني مكون من أربعة طوابق، منذ قليل، بشارع خليل إبراهبم بدير الملاك بمنطقة حدائق القبة، وانتقلت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية، إلى مكان الواقعة.
كانت غرفة النجدة بالقاهرة، تلقت إخطارًا بانهيار عقار بمنطقة حدائق القبة بسبب أعمال هدم عقار مجاور له.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق، ويجري رجال الأمن الآن عملية إخلاء محيط العقار المهدوم من المواطنين.
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