مصر | عاجل.. انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ قليل،

انهار عقار بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة،وانتقلت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية، إلى مكان الواقعة



كانت غرفة النجدة بالقاهرة، قد تلقت إخطارا بانهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق، وأنباء عن سقوط خسائر بشرية، واحتجاز أشخاص أسفل الأنقاض.



وتلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي، مفاده انهيار عقار سكني، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق، ويجرى رجال الأمن عملية حصر للضحايا والمحتجزين أسفل الأنقاض.