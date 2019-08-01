أخبار مصر | "منظور": توصيات مؤتمر الشباب تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء.. ويطالب الحكومة بسرعة تنفيذها

وأشار إلى تكليف شباب نموذج المحاكاة للبدء في تنفيذ إستراتجية التسويق الحكومي، وكذلك تشكيل مجموعات عمل معاونة لأجهزة الدولة من الشباب قائلا:"يعكس ثقته في عقلية وقدرات الشباب المصري باعتبارهم ثورة بشرية تستطيع أن تنهض بمصر في شتى القطاعات".

وقال منظور، في بيان، إن تكليف الرئيس لمجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور قانوني للمحليات ومجلس الشيوخ وتقديمها للبرلمان يعكس مدى اهتمامه باكتمال عمل مؤسسات الدولة، مُشيرًا إلى أن إطلاق المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجًا يؤكد تركز الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء، مُذكرًا أن تكليف الرئيس للحكومة بتبني العمل على مشروع رأس التين وإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على أن يبدأ بمدينة بورسعيد يدل على أن مصر لديها إرادة حقيقة لمواكبة التطورات التي يعاصرها العالم وتشجيع المُستثمرين للاستثمار في مصر، مُطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب لمدى أهميتها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع المصري.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مؤتمرات الشباب تجربة رائدة مصرية خالصة أصبح لها صدى دولي بشكل كبير، كما أنها منصة جديدة تواكب العصر بين الحكومة وأبناء الشعب وتعكس حرص القيادة السياسية على التواصل مع الشباب، مُشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة منذ 5 سنوات احتاج إلى إرادة ورؤية سياسية ثاقبة مُدعومة بعزيمة الشعب المصري لنهضة البلاد، مُؤكدًا أن هناك العديد من الدول خاضت تجربة الإصلاح الاقتصادي ولكنها لم تستطع استكمال البرنامج مثلما نجحت مصر.

وأشار إلى أنه على مدار الـ 40 عامًا الماضية لن تقوم الدولة المصرية بأي إصلاحات اقتصادية وذلك تجنبًا لرد الفعل والرأي العام، بالإضافة إلى أننا لم نصلح القطاعات التي توفر الاستدانة للاقتصاد المصري وعلى رأسها الصناعة وهو ما جعل الدولة المصرية تقوم بإعداد خطط إستراتيجية مُحكمة مُتكاملة لإحداث تنمية اقتصادية وذلك بإنشاء مجمعات صناعية للنهوض بقطاع الصناعة، مُذكرًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر بمعاناة الشعب المصري نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي وهو ما جعله يوجه العديد من رسائل الشكر للمصريين على صبرهم لنهضة الدولة.

