شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع وضعف المياه عن 6 مناطق في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه عن بعض مناطق شرق المدينة.

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أوضحت الشركة، في بيان، مساء الأربعاء، أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه «قطر 700م» بالطريق الزراعي أسفل كوبري أبيس، سيتم ضعف وانقطاع المياه عن مناطق: حجر النواتية، أبيس، العوايد، عزبة سكينة، عزبة الموظفين، خورشيد.

وسيتم إعادة فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاحات قبل الساعات الأولى من صباح الخميس.

أضاف البيان أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الإصلاح، والعمل على سرعة عودة المياه للمناطق التي تأثرت، كما تم تحديد أرقام ٠٣٥٨١٥٧٠٠، ٠١٢١٠٧٦٧٨٧٧، والخط الساخن ١٢٥ لطلب سيارات مياه.