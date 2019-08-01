شكرا لقرائتكم خبر عن تكريمات وتوصيات.. تفاصيل اليوم الختامي للمؤتمر الوطني السابع للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشباب المصري المتحمس والواعى يتصدر المشهد الوطنى يحمى الأرض والعرض ويصنع المجد وفلاحًا يزرع سنابل الأمل.

أضاف، في ختام كلمته بالمؤتمر السابع للشباب، الأربعاء، أن السعادة تبلغ مداها حينما يشاهد مؤتمرات شباب مصر وحوارهم الراقى القائم على أسس وطنية وموضوعية، مشيرًا إلى اجتماع شباب مصر من كافة الفئات الذي جمعهم حب مصر.

تابع أنه حرصًا على تعزيز هذه التجرية الحوارية تحويل نموذج الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة.

أوضح الرئيس أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل حلم المستقبل لوطن عظيم قادر على احتواء أبنائه، مضيفا أن الوطن العظيم يخوض عمار التحدي ويسعى للسلام والبناء معبرًا عن فخره الشديد لامتلاك القدرات لتحقيق تطلعاتنا المشروعة.

تابع: «استقر يقيني بأننا أمة لن ترضي بغير المجد بديلا»، موضحا أن تاريخ الدولة المصرية ممتد بكل فخر عبر آلاف السنين، مضيفا أنه تمسك بما تعلمه في مسيرتي المهنية والانسانية مؤكدا ان الوطن لديه قدرات غير محدود ولدي ثقة مطبقة في إرادة شعبة القومية.

أكد الرئيس أن المواطن المصري خاض المعركة متحديا كافة تبعات الإصلاح الاقتصادي، مواجها كافة التحديات الإرهابية التي اعترضته، مشددا على أن أبناء مصر الأبرار يظلون نموذجا مشرفا ومبهرا دائما للعالم، حيث كان الأول في مواجهة كافة التحديات الكبرى.

وأعلن الرئيس السيسي توصيات المؤتمر الشباب، وهي كالتالي:

- تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي والأحزاب والسياسيين والباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم الحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني.

- تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أن تبدأ بالعمل تحت إشراف الحكومة والوزارات المعنية .

- قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من الشباب والتأكيد على أهمية قيام المطورين العقاريين بتنفيذ هذا المشروع.

- تكليف الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة المحاكاة ورفع تقرير بها خلال 15 يومًا من تاريخه ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الشباب القادم.

- إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الاكثر حياة كريمة، وتحقيق التكامل بينه وبين الإستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر ومن خلال النموذج المقدم من الشباب القائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني.

- تكليف مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من وضع تصور قانوني المحليات ومجلس الشيوخ، للتقدم بهما لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والبدء الفوري في تأهيل الشباب على العمل المحلي والسياسي لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري.

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- تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لـ تنفيذ إستراتيجية التسويق الحكومي.

- تكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يشمل مركز تدريب للشباب العربي والأفريقي بالتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة.

- تكليف رئاسة الوزراء وأجهزة الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على ان يبدأ بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.

الرئيس يكرم منتخب شباب اليد

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب شباب اليد في ختام المؤتمر الوطني للشباب، وعقب قائلا: «مكنش ينفع يفوتنا في يوم زي دا إننا نحتفل بالنجاح اللي حققوه، وحصولهم على المركز الثالث على مستوي العالم»، مشيرًا: «إحنا هنستقبلهم في الرئاسة ونحتفل بهم ونكرمهم».

الرئيس يمنح درع التميز لعدد من الشباب المبدع

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام فاعليات مؤتمر الشباب السابع بتكريم عدد من الشباب المتميز،بمنحهم دروع التميز وهم المهندسة زينب رمضان اول مهندسة تعمل في محطة طاقة شمسية، وهيثم السيد صاحب مشروع عربية الحواديت.

كما كرم أيضا مريم عادل عزب بطل الفروسية الاوليمبية، والمهندس شريف العبدثاني مصري يتسلق قمة جبل ايفرست، وابتسام فريد الحاصلة على دكتوراه وتميز النساء في العمارة والانشاء، ومحمد كيلاني اول مصري عربي افريقي يقطع مسافة ١٠٠ كم من القاهرة للعين السخنة بطرفى صناعي.

كما تم تكريم أوليفيا جرجس الحاصلة على ميدالية فضية في اوليمبياد ٢٠١٧، ومنال مصطفي «دهب» تعمل على عربية كبدة صغيرة في حارة وتحلم أن تصبح مذيعة.، وفرح الديواني اول مطربة عربية تحصل على جائزة أفضل مغنية اوبرا شابة من اوبرا باريس، وهديل ماجد الحاصلة على العديد من الجوائز في الفن، ومريم كمال فنانة متعددة المواهب، والتقط الرئيس صورا تذكارية مع الشباب المكرم.

عرض تقديمي عن فعاليات النسخة السابعة

قدم أحد شباب اللجنة المنظمة لمؤتمر الشباب، عرضا تقديميا عن فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر، مشددا على إنهم أصبحوا ينتظرون المؤتمرات الشبابية بفارغ الصبر.

أضاف: «المؤتمرات أصبحت حاجة أساسية في حياتنا»، مشيرًا: «المؤتمر السابع كان زي كل المؤتمرات اللي فاتت كان فيه تواصل بين كل فئات المجتمع، لكن الشيء الذي يميزه هو أنه يقام في العاصمة الإدارية الجديدة».

عرض فلكوري وألعاب نارية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عروضا فنية واستعراضية تمثل فلكلور مختلف محافظات مصر في الحفل الختامي لمؤتمر الشباب الوطني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شهد الرئيس عرضا غنائيا قدمه محمد الشرنوبي وعدد آخر من الشباب قدموا افضل الاغاني التي عرضت في مؤتمرات الشباب.