شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف بقايا مبنى «مجلس الشيوخ» في العصر اليوناني بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت البعثة المصرية العاملة بتل آثار الفرما- بلوزيوم بمنطقة آثار شمال سيناء من الكشف عن جزء من مبنى ضخم من العصر اليونانى الرومانى، مشيد بالطوب الأحمر والحجر الجيرى، يرجح أنه كان يستخدم كمقر لمجلس الشيوخ.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المبنى المكتشف تم تحديد أجزاء منه من قبل خلال أعمال المسح الجيوفيزيقى التى أجريت عام 2005 ضمن مشروع إعادة بناء تخطيط مدينة بلوزيوم القديمة بالمشاركة مع أكاديمية العلوم البولندية- معهد الآثار، مشيراً إلى أن الدراسات المبدئية التى أجريت على المبنى أثبتت أن التخطيط المعمارى له ومكان إنشائه يشيران إلى أنه قد استخدم لعقد اجتماعات شيوخ المدينة وممثلى المواطنين خلال فترة ازدهار مدينة بلوزيوم إبان حكم البطالمة والرومان لاتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون العامة للمدينة ومواطنيها.

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وأشار الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن المبنى مشيد من الطوب الأحمر والحجر الجيرى، ومساحته 2500 متر مربع تقريبا، وهو مستطيل الشكل من الخارج ذو مدرجات دائرية من الداخل له بوابة رئيسية بالجهة الشرقية توصل إلى الشارع الرئيسى لمدينة بلوزيوم القديمة (الشارع الشرقى) والذى تم الكشف عن جزء منه خلال أعمال حفائر هذا الموسم.

وقالت الدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى، إن التصميم الداخلى للمبنى يتكون من بقايا 3 مدرجات دائرية كانت تستخدم للجلوس، ويبلغ سمك كل مدرج 60 سنتيمترا، وهو مشيد من الطوب الأحمر ومغطى بالرخام، وعند منتصف المدرج الثالث عثرت البعثة على بقايا أجزاء من أساسات للمقصورة الرئيسية للمبنى وهى مستطيلة الشكل ومشيدة من الطوب الأحمر. كما تمكنت البعثة من الكشف عن أجزاء من الشوارع القديمة للمدينة.

وأوضح الدكتور هشام حسين، مدير عام آثار شمال سيناء، أنه خلال القرنين 5 و6 الميلاديين اُستخدم المبنى كمحجر حيث انتزعت الأحجار والطوب والأعمدة من أماكنها الأصلية لاستخدامها فى تشييد مبان أخرى فى عصور لاحقة داخل المدينة، حيث عثرت البعثة خلال أعمال الحفائر بالمنطقة على بقايا أعمدة وقواعد أعمدة وتيجان وأعتاب وبلاطات موزاييك وبلاط ملون انتزعت جميعها من أماكنها الأصلية فى المبنى المكتشف.