شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إزالة 1771 حالة تعدٍ منذ انطلاق الموجة الـ13 لاسترداد أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، سير العمل في حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء الماضي ومستمرة حتى الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم حسم، وذلك استكمالاً لفاعليات الموجة 13 لإزالة التعديات على أراضٍ أملاك الدولة بجميع المحافظات، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.

وقال المحافظ إنه تم اليوم إزالة 276 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 20515م2 وإزالة 114 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 35905م2 بمدن ومراكز المحافظة.

Advertisements

ومن جانبه، قام اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، اليوم بمتابعة حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بمراكز ومدن المحافظة بناء على توجيهات المحافظ بمتابعة إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدا أن الموجة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها، وكذا واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التي حددها القانون، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد على أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاتها.

وأشار المحافظ إلى مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها، ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة.

يشار إلى أن تمت إزالة 1771 حالة تعدٍ بمساحة 139987.75م2 بمراكز ومدن المحافظة.